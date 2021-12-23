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Sıcaklıklar düştü, Beyşehir Gölü dondu

DHA
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Giriş: 23.12.2021 11:25
Konya'da kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "21 Aralık zemherinin girişiyle birlikte Beyşehir Gölü'nün, ilk defa eksi 11 derecede donduğunu görüyoruz" dedi.
Sıcaklıklar düştü, Beyşehir Gölü dondu
Sıcaklıklar düştü, Beyşehir Gölü dondu
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