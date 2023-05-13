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Sıcaklıklar arttı! Yılanlar ortaya çıkmaya başladı

İHA
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Giriş: 13.05.2023 14:22
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaklaşan yaz mevsimi öncesinde göl kıyılarında ortaya çıkmaya başlayan yılanlar vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Sıcaklıklar arttı! Ortaya çıktılar SICAKLIKLAR ARTTI! ORTAYA ÇIKTILAR

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