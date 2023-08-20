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Sıcaklıklar 9 derece birden artacak! Marmara ve Ege'ye özel uyarı

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 14:04
Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye özel uyarı geldi. Sıcaklıklar 9 derece birden artacak. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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