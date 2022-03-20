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Sıcaklık eksi 20 dereceye düşünce ağaçta dona kaldı

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Giriş: 20.03.2022 13:17
Mart ayı tüm Türkiye'de sert geçerken soğuk havalardan hayvanlar da nasibini aldı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hava sıcaklığının eksi 20 derece düştüğü ilçede bir kuş ağaçta donarak can verdi.
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