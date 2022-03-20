20 Mart 2022, Pazar
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Sıcaklık eksi 20 dereceye düşünce ağaçta dona kaldı
Mart ayı tüm Türkiye'de sert geçerken soğuk havalardan hayvanlar da nasibini aldı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hava sıcaklığının eksi 20 derece düştüğü ilçede bir kuş ağaçta donarak can verdi.