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Sıcaklık 6-8 derece yükselecek! İstanbul'da hava sıcaklığı önümüzdeki 5 gün boyunca artacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.05.2024 14:43
Afrika sıcakları geliyor. Meteoroloji sıcaklıkların hafta sonu aniden yükseleceğini duyurdu. A Haber muhabiri Merve Pekmez’in Meteoroloji'den konuğu Cengiz Çelik önemli verileri canlı yayında anlattı.
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