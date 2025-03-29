29 Mart 2025, Cumartesi
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Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Bazı bölgelerde sel riski var
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşecek. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Megakent İstanbul'da ise aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Bazı şehirlerde su baskını tehlikesi var. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.