Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Bazı bölgelerde sel riski var

Yurt genelinde hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşecek. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Megakent İstanbul'da ise aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Bazı şehirlerde su baskını tehlikesi var. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.

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