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Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Bazı bölgelerde sel riski var

Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Bazı bölgelerde sel riski var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 10:46
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşecek. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Megakent İstanbul'da ise aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Bazı şehirlerde su baskını tehlikesi var. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.
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Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Bazı bölgelerde sel riski var
Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek!
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