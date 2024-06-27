27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sıcak okyanus suyu buzulları eritiyor! Deniz seviyesi metrelerce artacak

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 16:44
Küresel ısınma tehdidi büyürken bilim insanları yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Kutup bölgelerindeki buzulların giderek çatladığı sıcak suyun buzul içerisine girerek daha da hızlı eridiği açıklandı. Peki buzulların erimesinin ne gibi sonuçları olacak? Detaylar haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıcak okyanus suyu buzulları eritiyor!
Sıcak okyanus suyu buzulları eritiyor!
Kadın sürücü aracın içinde bayıldı!
Kadın sürücü aracın içinde bayıldı!
Kahve kültürünün yerini spor aldı
Kahve kültürünün yerini spor aldı
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa etti
Alkol alıp kaldırımda sızdılar, soyuldular
Alkol alıp kaldırımda sızdılar, soyuldular
’Soyuldum’ diyen kadın Oscarlık senaryo yazmış
'Soyuldum' diyen kadın Oscarlık senaryo yazmış
Silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti
Silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti
Savaşın çocukları açlıkla mücadele ediyor!
Savaşın çocukları açlıkla mücadele ediyor!
Polise silahla ateş eden 2 gaspçı yakalandı
Polise silahla ateş eden 2 gaspçı yakalandı
Tuz Gölü pembe renge büründü
Tuz Gölü pembe renge büründü
Mekke’de aşırı sıcak: 1300 can kaybı!
Mekke'de aşırı sıcak: 1300 can kaybı!
Metrobüs durağındaki uyuşturucu içen kişi yakalandı
Metrobüs durağındaki uyuşturucu içen kişi yakalandı
Daha Fazla Video Göster