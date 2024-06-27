Sıcak okyanus suyu buzulları eritiyor! Deniz seviyesi metrelerce artacak

Küresel ısınma tehdidi büyürken bilim insanları yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Kutup bölgelerindeki buzulların giderek çatladığı sıcak suyun buzul içerisine girerek daha da hızlı eridiği açıklandı. Peki buzulların erimesinin ne gibi sonuçları olacak? Detaylar haberimizde…

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