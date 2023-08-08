08 Ağustos 2023, Salı
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Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı
Dünya, 2023'ün yaz aylarında tarihte eşine zor rastlanan sıcaklıklara sınanıyor. Kavurucu havalar insan yaşamını olumsuz etkilerken dikkat çeken bir açıklama Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapıldı. Servis, Temmuz 2023'ün küresel bazda "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçtiğini ilan etti. Ayrıca küresel bazda sıcaklık artışındaki "ana neden" açıklandı ve acil önlem alınması için çok önemli bir uyarı yapıldı.