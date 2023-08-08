08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 11:54
Dünya, 2023'ün yaz aylarında tarihte eşine zor rastlanan sıcaklıklara sınanıyor. Kavurucu havalar insan yaşamını olumsuz etkilerken dikkat çeken bir açıklama Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapıldı. Servis, Temmuz 2023'ün küresel bazda "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçtiğini ilan etti. Ayrıca küresel bazda sıcaklık artışındaki "ana neden" açıklandı ve acil önlem alınması için çok önemli bir uyarı yapıldı.
Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?
Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?
Maltepe’de satırlı kavga kamerada
Maltepe'de satırlı kavga kamerada
İlk hava harp şehidi
İlk hava harp şehidi
Sıcak havaların ana nedeni ne?
Sıcak havaların ana nedeni ne?
İzmir’de su sorunu
İzmir'de su sorunu
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
DASK’ta yeni dönem başladı!
DASK’ta yeni dönem başladı!
Manchester City’nin sahibinin yatı Bodrum’da
Manchester City’nin sahibinin yatı Bodrum’da
Bahçelievler’de akılalmaz olay
Bahçelievler'de akılalmaz olay
Patlamada yaralanan işçi A Haber’e anlattı
Patlamada yaralanan işçi A Haber’e anlattı
Milyonlarca çalışana izin rehberi
Milyonlarca çalışana izin rehberi
EYT’lilerin yüzde 46’sı çalışıyor!
EYT'lilerin yüzde 46'sı çalışıyor!
Daha Fazla Video Göster