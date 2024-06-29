29 Haziran 2024, Cumartesi
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Sıcak havalarda soğuk meyan şerbeti satarak geçimini sağlıyor
Kilis'te etkili olan sıcak havalarda buz gibi soğuk meyan şerbeti satan Hülya Döner, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de baba mesleğini yaşatıyor. Döner, şerbetçilik yaparak kazandığı parayla engelli eşine bakarken çocuklarının eğitim masraflarını da çıkarıyor.