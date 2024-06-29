Sıcak havalarda sıvı kaybına dikkat! Sıvı kaybını önlemek için ne yapmalı?

Aşırı sıcaklarda vücutta gerçekleşen sıvı kayıpları büyük bir risk oluşturuyor. Peki sıvı kaybını önlemek için neler yapılmalı, riskler neler? İşte tüm cevaplar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN