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Sıcak havalarda sıvı kaybına dikkat! Sıvı kaybını önlemek için ne yapmalı?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 29.06.2024 14:25
Aşırı sıcaklarda vücutta gerçekleşen sıvı kayıpları büyük bir risk oluşturuyor. Peki sıvı kaybını önlemek için neler yapılmalı, riskler neler? İşte tüm cevaplar…
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Sıcak havalarda sıvı kaybına dikkat!
Sıcak havalarda sıvı kaybına dikkat!
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