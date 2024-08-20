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Sıcak havalarda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz?

Sıcak havalarda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 12:44
Yaz aylarında kavurucu sıcaklar yeme alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Peki bu aylarda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Detaylar haberimizde...
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