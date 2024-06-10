Sıcak hava tarladaki ürünlere hasar verdi! Kavurucu sıcak tarladaki ürünü yaktı

Fiyatları sıcak hava çarptı. Kavurucu sıcaklar tarladaki ürünleri yaktı, sebze ve meyve fiyatları ne kadar yükseldi? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur notları aktardı.

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