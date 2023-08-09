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Sıcak gidiyor, sağanak geliyor

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Giriş: 09.08.2023 16:03
Sıcak gidiyor, sağanak geliyor. Eyyam-ı Bahur sıcakları yerini yağmura bırakıyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş uzman konuğu Mehmet Özdemirci aktardı.
Sıcak gidiyor, sağanak geliyor
Sıcak gidiyor, sağanak geliyor
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