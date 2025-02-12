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Sibirya kurdu Çakır traktörün direksiyonuna geçti

Sibirya kurdu "Çakır" traktörün direksiyonuna geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 13:54
Karasu ilçesinde "Çakır" adındaki Sibirya kurdunun traktör aşkı görenleri hayrete düşürüyor. Sahibi ise traktörle yolculuk etmeyi seven kurdu bir an bile yanından ayırmıyor. Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.
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Sibirya kurdu Çakır traktörün direksiyonuna geçti
Çakır traktörün direksiyonuna geçti
"Çakır" traktörün direksiyonuna geçti
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