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Sibergöz operasyonunda 42 tutuklama!

İHA
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Giriş: 14.06.2024 01:09
İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan 125 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüphelilerden 28'i dün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 20'si tutuklanırken 8'i ise serbest bırakıldı. Bugün sabah saatlerinde ise 64 diğer şüpheli Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 kişi ise serbest bırakıldı.
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Sibergöz operasyonunda 42 tutuklama!
Sibergöz operasyonunda 42 tutuklama!
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