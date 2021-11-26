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Siber suçların önüne Siberay ile geçilecek

A Haber
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Giriş: 26.11.2021 08:56
Emniyet Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği Siberay projesi ile sanal ortamda yaşanan birçok sorunun önüne geçiliyor. Ekiplerin sanal devriyesi sayesinde suçlular tespit edilip, yasal işlemler başlatılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İnternet suçları Siberay ile önlenecek. Türkiye'de her geçen gün artan internet kullanımıyla birlikte teknolojik bağımlılık ve siber suçlar da yükselişte.

Bu kapsamda farkındalığı artırmak adına hayata geçirilen Siberay projesi siber suçlarla mücadelede büyük önem taşıyor.

Ekipler sanal devriye görevi ile her gün binlerce hesabı takip ediyor. Proje sayesinde, özellikle çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması hedefleniyor.

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