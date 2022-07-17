17 Temmuz 2022, Pazar
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Sibel Can konserinde şişeler havada uçuştu! CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan böyle yuhalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi. Alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan görevlilerin kendisini sahneye çıkarmamasına tepki gösterip saldırdı. Zabıtaların da konser alanına gelmesi sonrası arbede yaşandı. CHP'li Arslan seyircilerin protestosunun ardından konser alanından ayrıldı.