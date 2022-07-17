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Sibel Can konserinde olay! CHP'li Edremit Belediye Başkanı ortalığı karıştırdı

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Giriş: 17.07.2022 07:03
Güncelleme:17.07.2022 07:04
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a görevliler izin vermedi. Başkan Arslan'ın görevlilere tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrıldı.
Sibel Can konserinde olay! CHP’li Edremit Belediye Başkanı ortalığı karıştırdı
Sibel Can konserinde olay! CHP'li Edremit Belediye Başkanı ortalığı karıştırdı
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