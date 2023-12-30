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Sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda! "Peynirlerin kralı" sezonun ilk gravyerleri satışa sunuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 17:59
Kars'ta sezonun ilk gravyeri tezgahlardaki yerini aldı. Peki Kars gravyer peyniri, diğer peynirlerden farkı ne? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğundan aktardı.
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Sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda!
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