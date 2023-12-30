Sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda! "Peynirlerin kralı" sezonun ilk gravyerleri satışa sunuldu

Kars'ta sezonun ilk gravyeri tezgahlardaki yerini aldı. Peki Kars gravyer peyniri, diğer peynirlerden farkı ne? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğundan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN