17 Kasım 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sezai Karakoç'a son görev! Böyle uğurlandı
Son dakika haberi... 88 yaşında hayatını kaybeden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı. Sezai Karakoç'un naaşı Fındıkzade'deki evinden çıkarılıp Şehzadebaşı Camisine getirildi. Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.