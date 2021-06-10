Şeytani plan! Rusya'dan Türkiye'ye hırsızlık için geldiler: Tam 250 bin TL

Rusya'dan İstanbul'a gelen 2 kişi Sarıyer'deki AVM'ye giderek dünyaca ünlü bir markaya ait 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın yanında getirdiği çantanın özel olarak yapılmış ve alarm engelleyici özelliği olduğu anlaşıldı.