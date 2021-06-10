- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şeytani plan! Rusya'dan Türkiye'ye hırsızlık için geldiler: Tam 250 bin TL
Rusya'dan İstanbul'a gelen 2 kişi Sarıyer'deki AVM'ye giderek dünyaca ünlü bir markaya ait 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın yanında getirdiği çantanın özel olarak yapılmış ve alarm engelleyici özelliği olduğu anlaşıldı.