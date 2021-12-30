30 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Seyirciler neye uğradığını şaşırdı! Bu kareden saniyeler sonrası korkunç…
Avustralya'da bir araba yarışını izlemeye giden seyirciler saniyeler sonra olacaklardan habersiz kıyasıya süren mücadeleye odaklanmıştı. O andan sonra olanlar oldu. Facianın eşiğinden dönülen anlar anbean kameraya yansıdı.