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Seyirciler neye uğradığını şaşırdı! Bu kareden saniyeler sonrası korkunç…

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Giriş: 30.12.2021 10:23
Avustralya'da bir araba yarışını izlemeye giden seyirciler saniyeler sonra olacaklardan habersiz kıyasıya süren mücadeleye odaklanmıştı. O andan sonra olanlar oldu. Facianın eşiğinden dönülen anlar anbean kameraya yansıdı.
Saniyeler sonrası korkunç… SANİYELER SONRASI KORKUNÇ…

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