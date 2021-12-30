Seyirciler neye uğradığını şaşırdı! Bu kareden saniyeler sonrası korkunç…

Avustralya'da bir araba yarışını izlemeye giden seyirciler saniyeler sonra olacaklardan habersiz kıyasıya süren mücadeleye odaklanmıştı. O andan sonra olanlar oldu. Facianın eşiğinden dönülen anlar anbean kameraya yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN