28 Eylül 2024, Cumartesi
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Seyir halindeyken yanan motosikleti mahalle sakinleri söndürdü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri yanan motosikleti söndürerek, olay yerinin yakınında bulunan araçların zarar görmesini önlediler.