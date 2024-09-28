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Seyir halindeyken yanan motosikleti mahalle sakinleri söndürdü

Seyir halindeyken yanan motosikleti mahalle sakinleri söndürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 18:28
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri yanan motosikleti söndürerek, olay yerinin yakınında bulunan araçların zarar görmesini önlediler.
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