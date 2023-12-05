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Seyir halindeyken alev topuna döndü!

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Giriş: 05.12.2023 23:52
Aksaray'da seyir halindeyken elektrik tesisatının şase yapması sonucu yanmaya başlayan minibüs alev topuna döndü. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Seyir halindeyken alev topuna döndü!
Seyir halindeyken alev topuna döndü!
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