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Seyir halindeki trene binmek istedi… Facianın eşiğinden dönüldü

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 10:02
Hindistan'da seyir halindeki bir trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü. Trene tutunarak ayakta durmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar ise kameralara bakın nasıl yansıdı...
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Seyir halindeki trene binmek istedi…
Seyir halindeki trene binmek istedi…
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