Seyir halindeki trene binmek istedi… Facianın eşiğinden dönüldü

Hindistan'da seyir halindeki bir trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü. Trene tutunarak ayakta durmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar ise kameralara bakın nasıl yansıdı...

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