15 Ocak 2024, Pazartesi
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Seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi! Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kalp krizi geçiren tır sürücüsü hastanede kaldırıldı
Olay, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde tırıyla seyreden Abdurrahman Biter direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren şoförün yönetimindeki tır, bariyerlere çarparak otoyolun sol şeridinde durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücünün kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Abdurrahman Biter kalp masajı yapılarak Düzce’de hastaneye sevk edildi.