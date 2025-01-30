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Seyir halindeki araçtan restorana torpil attı! Genç serbest bırakıldı

Seyir halindeki araçtan restorana torpil attı! Genç serbest bırakıld��

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 01:45
İstanbul Kadıköy'de 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobilden restoranın içine torpil atılmıştı. Aracın içindeki şahıslar önce yavaşlayarak bir süre restoranı izlemiş, ardından yaktıkları torpili restoranın camından içeri atıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Patlama sesi ile içerideki müşteriler ve çalışanlar korku dolu anlar yaşamıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın faili B.D.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada gencin torpili eğlence amaçlı restorana attığını söylediği öğrenildi. Hakkında "güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan genç serbest bırakıldı.
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Seyir halindeki araçtan restorana torpil attı! Genç serbest bırakıldı
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