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Seyir halindeki aracın motoru alev alev yandı

Seyir halindeki aracın motoru alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 11:23
Bursa'da seyir halindeki otomobil arıza yapınca motor kısmı alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Seyir halindeki aracın motoru alev alev yandı
Seyir halindeki aracın motoru alev alev yandı
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