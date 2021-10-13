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Seyir halindeki aracın camından sarkan çocuk korkuttu

DHA
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Giriş: 13.10.2021 15:17
Şırnak'taki İpek Yolu'nda seyir halindeki otomobilin arka camından sarkan kız çocuğu, çevredekileri endişelendirdi. Bu anları, başka bir araçtaki yolcu cep telefonuyla görüntüledi.

Silopi-Cizre ilçeleri arasındaki İpek Yolu'nda, dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin içindeki kız çocuğu, sağ arka camı indirerek dışarı sarktı. Sarkan çocuğu fark eden diğer araçlardaki sürücüler, otomobilin sürücüsünü korna çalıp selektör yaparak uyardı. Çevredekileri tedirgin eden çocuk, kilometreler sonra aracın içine girdi. Bu görüntüler, bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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