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Seyir halinde olan araç alev alev yandı!

Seyir halinde olan araç alev alev yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 19:35
Aksaray’da seyir halinde yanmaya başlayan otomobilden alevler yükseldi. Sürücünün son anda kendini atarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Seyir halinde olan araç alev alev yandı!
Seyir halinde olan araç alev alev yandı!
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