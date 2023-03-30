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Seyir füzesi "Atmaca" Yunan basınında! Yunan basını: Türkiye'nin Harpoon füzesine ihtiyacı kalmadı

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 15:45
Yunan basınında yer alan haberlerde, Türk Savunma Sanayii’nin son yıllarda gelişimine yer verildi. Bir Yunan gazetesi; "Türk donanmasının, yerli füze Atmaca ile birlikte artık ABD'nin Harpoon füzesine ihtiyacı kalmadı" yazdı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den ayrıntıları aktardı.
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