08 Ocak 2022, Cumartesi
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Seyhan Belediyesi'nden çevre katliamı!
Adana Seyhan Belediyesinde çevre katliamı yaşanıyor. Belediye vatandaşların zeytin bahçelerine kül dökülerek zorla almaya çalıştığı iddia ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.