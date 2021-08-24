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Seycan Alan Karaman'daki kazada hayatını kaybetmişti! Kara verildi

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Giriş: 24.08.2021 09:48
4,5 ay önce Karaman'daki trafik kazasında 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybeden Seycan Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada ölen Alan'ın bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
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