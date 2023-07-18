18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları "Seyahatsever" projesine büyük ilgi

"Seyahatsever" projesine büyük ilgi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2023 15:18
Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Seyahatsever" projesine gençlerin ilgisi büyük oluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu aktardı.
Seyahatsever projesine büyük ilgi
"Seyahatsever" projesine büyük ilgi
Deprem bölgesinde imar kuralları değişti
Deprem bölgesinde imar kuralları değişti
’’Durum tamamen kontrol altında’’
''Durum tamamen kontrol altında''
Meteoroloji saat verip uyardı!
Meteoroloji saat verip uyardı!
TEM Otoyolu’nda inanılmaz görüntü!
TEM Otoyolu'nda inanılmaz görüntü!
Bakırköy’de hastanede yangın paniği
Bakırköy'de hastanede yangın paniği
İşte Falyalı cinayetindeki köstebek!
İşte Falyalı cinayetindeki köstebek!
Çanakkale’de alevlerle mücadele
Çanakkale'de alevlerle mücadele
Kilosu 5 bin liraya satılıyor!
Kilosu 5 bin liraya satılıyor!
Tesettürlü kıza yapılan terbiyesizlik kamerada
Tesettürlü kıza yapılan terbiyesizlik kamerada
Sivrisineklerden nasıl korunuruz?
Sivrisineklerden nasıl korunuruz?
Vücut geliştirmede ölümcül tehlike!
Vücut geliştirmede ölümcül tehlike!
Daha Fazla Video Göster