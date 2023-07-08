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Seyahatsever Projesi 10 Temmuz'da başlıyor

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Giriş: 08.07.2023 13:51
Seyahatsever Projesi 10 Temmuz’da başlıyor. 18-30 yaşındaki gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz kalacak. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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