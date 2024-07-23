23 Temmuz 2024, Salı
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Sevmek istediği köpek dehşeti yaşattı!
Ülkemizde başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Yurt dışında yaşayan bir kadın çimlerde yatan köpeği sevmek isterken dehşeti yaşadı. İşte tüyler ürperten o anlar...