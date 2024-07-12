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Sevilen sanatçıların sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 16:44
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kalp ameliyatı olacak. Usta sanatçı Kadir İnanır ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Sevilen sanatçıların sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber muabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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