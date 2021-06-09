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Sevilay Kaya'nın kafasını kopardı! Kan donduran olay
18 yaşındaki iki aylık hamile imam nikahlı eşi Sevilay Kaya'nın boğazını kestikten sonra elleriyle genç kadının kafasını vücudundan ayıran Vüsal Oruçov cinayeti itiraf etti. Alacağı cezayı düşürmek amacıyla olay sonrası odanın duvarına 'İhanetin bedeli ölümdür' şeklinde yazı yazan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.