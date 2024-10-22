22 Ekim 2024, Salı
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Sevgilisinin sır ölümünden sorumlu tutulan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Kocaeli'de 25 yaşındaki Sibel Kayman'ın tabanca ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan erkek arkadaşı Mikail K., "Kıskançlık sebebiyle kız arkadaşım kendini vurdu. Ben öldürmedim, olay sonrasında sevdiğim kadın yaşasın diye çaba verdim. Sevdiğim kadına son kez sarılamadım. Tahliye olup Sibel'in kabrine gitmek istiyorum" dedi. Sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.