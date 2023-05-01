Sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını duyunca gözü döndü! Erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde genç kadın, sevgilisine kurşun yağdırdı. 6 kurşunla vurulan genç adam hayatını kaybederken gözü dönmüş kadın ilk ifadesinde, "Başka biriyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi.