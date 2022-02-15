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Sevgilisinin 2 hafta boyunca rezidansa kilitlediği kadını polis ve itfaiye kurtardı

İHA
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Giriş: 15.02.2022 17:03
Aksaray’da sevgilisi tarafından 2 hafta önce kaçırılarak bir rezidansa kilitlenerek alıkoyulduğu iddia edilen kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldı.
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