Sevgilisini çağırdı kocasını öldürttü! Cinayeti dedektifler çözdü

Tekirdağ'da kan donduran bir cinayeti dedektifler çözdü. İntihar süsü verilen Şerafettin Sezer'in korkunç bir plana kurban gittiği ortaya çıktı. Sezer'in eşi Z.S.'nin eve sevgilisini çağırarak uyuyan kocasını şarj kablosu ile boğdurduğu öğrenildi. Cani eş ve sevgilisi gözaltına alındı.