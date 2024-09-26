26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sevgilisini çağırdı kocasını öldürttü! Cinayeti dedektifler çözdü

Sevgilisini çağırdı kocasını öldürttü! Cinayeti dedektifler çözdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 15:09
Tekirdağ'da kan donduran bir cinayeti dedektifler çözdü. İntihar süsü verilen Şerafettin Sezer'in korkunç bir plana kurban gittiği ortaya çıktı. Sezer'in eşi Z.S.'nin eve sevgilisini çağırarak uyuyan kocasını şarj kablosu ile boğdurduğu öğrenildi. Cani eş ve sevgilisi gözaltına alındı.
İşte 10 yıl sonra açılacak mezar!
İşte 10 yıl sonra açılacak mezar!
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
Sokaklar adeta tarih kokuyor
Sokaklar adeta tarih kokuyor
Sevgilisini çağırdı kocasını öldürttü
Sevgilisini çağırdı kocasını öldürttü
İşte açılacak olan mezar!
İşte açılacak olan mezar!
Milli Parklara 8 ayda 39 milyon ziyaretçi
Milli Parklara 8 ayda 39 milyon ziyaretçi
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Edirne’de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Dehşet anları kamerada: 1 ölü
Dehşet anları kamerada: 1 ölü
Nehir kıyısındaki binalar böyle çöktü
Nehir kıyısındaki binalar böyle çöktü
Ot biçme makinesini halı yıkama makinesine çevirdi
Ot biçme makinesini halı yıkama makinesine çevirdi
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Daha Fazla Video Göster