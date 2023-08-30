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Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı! Genç kız gelince bakın ne yaptı

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Giriş: 30.08.2023 14:57
Avcılar'da kız arkadaşından ayrıldığı için çatıya çıkan bir kişi, 1 buçuk saat sonra arkadaşının gelmesi ile ikna edilerek aşağı indi. Polis merkezine götürülen kişi, ekiplere "Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim" diyerek özür diledi.
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