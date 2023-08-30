Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı! Genç kız gelince bakın ne yaptı

Avcılar'da kız arkadaşından ayrıldığı için çatıya çıkan bir kişi, 1 buçuk saat sonra arkadaşının gelmesi ile ikna edilerek aşağı indi. Polis merkezine götürülen kişi, ekiplere "Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim" diyerek özür diledi.