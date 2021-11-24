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Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu! Hakimden çarpıcı yanıt

DHA
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Giriş: 24.11.2021 14:01
İstanbul’un Fatih ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını katlettikten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına gönderdiği iddiasıyla yargılanan zanlının cezası belli oldu. Sanık Majed Saeb Alshaıkh, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu!
Kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu!
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