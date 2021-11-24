24 Kasım 2021, Çarşamba
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Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu! Hakimden çarpıcı yanıt
İstanbul’un Fatih ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını katlettikten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına gönderdiği iddiasıyla yargılanan zanlının cezası belli oldu. Sanık Majed Saeb Alshaıkh, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.