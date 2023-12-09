09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sevgililer el ele hırsızlık yaptı o anlar kamerada!

Sevgililer el ele hırsızlık yaptı o anlar kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 15:19
Güncelleme:09.12.2023 15:28
Hırsızlık, gece saat 3 sıralarında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Baksan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir büfenin önünden geçen ve el ele tutuşan çiftlerden oluşan toplam 4 şahıstan biri işletme önündeki içecek dolabını görüyor ve o tarafa yöneliyor. Şahıs dolabın kilitli olan kapağı açmaya çalışıyor. Daha sonra 2’si kadın 3 kişi, arkadaşlarının dolap kapağını açmasına yardım etmek için büfenin önüne gidiyor. Uğraşları sonucunda kapağı açan şahıslar dolaptan içecek alıyor. Büfeden uzaklaşan çiftler daha sonra tekrar büfe önüne dönüp dolaptan birkaç tane daha içecek alarak olay yerinden uzaklaşıyorlar. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık görüntülerindeki şahısların rahatlığı ‘pes’ dedirtti.
Sokağı ringe çevirdiler o anlar kamerada
Sokağı ringe çevirdiler o anlar kamerada
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul’a kar ne zaman gelecek?
İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
Lojistik deposunda yangın kontrol altında
Lojistik deposunda yangın kontrol altında
Sobaya tiner döktü dehşet anları yaşandı
Sobaya tiner döktü dehşet anları yaşandı
Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Termal tesislerde yoğunluk
Termal tesislerde yoğunluk
Otomobili kaçırdı, sonu hastanede bitti
Otomobili kaçırdı, sonu hastanede bitti
Trafoda korkutan patlamalar
Trafoda korkutan patlamalar
Görüntüler Bolu’dan! Kış uykusuna yatamayan...
Görüntüler Bolu'dan! Kış uykusuna yatamayan...
Sevgililer el ele hırsızlık yaptı o anlar kamerada!
Sevgililer el ele hırsızlık yaptı o anlar kamerada!
Harita paylaşıldı! İstanbul’a kar uyarısı
Harita paylaşıldı! İstanbul'a kar uyarısı
Daha Fazla Video Göster