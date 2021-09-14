Sevdiği kızla kaçmak isteyen genci öldüresiye dövdüler

Mersin'in Tarsus ilçesinde sevdiği kız S.K. ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K. bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı. Dolmuşun arka tarafından S.K. babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.’yi araçtan zorla indirdiler. İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış bir şekilde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafından yine dayak yedi. Diğer tarafta kızın yakınları ise S.K'yi tokatlayarak dövdüler. Olay yerine gelen ambulans yaralı İ.K'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G.,Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.

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