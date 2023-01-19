19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan… Kazancı Bedih’in vefatının 19. yılı

​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan… Kazancı Bedih’in vefatının 19. yılı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2023 15:55
Güncelleme:19.01.2023 15:55
Türkiye Şanlıurfa'daki sıra geceleri geleneğini onunla keşfetti. Yaşamı boyunca 2000'in üzerinde albüm yaptı, yüzlerce eser bıraktı. Detayları ölümünün yıl dönümünde Urfalı Halk Ozanı Kazancı Bedih'i anlatan Porte haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kent Tarımı fiyatları nasıl etkiledi?
"Kent Tarımı" fiyatları nasıl etkiledi?
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
Ankara’da pompalı silahla saldırı kamerada!
Ankara'da pompalı silahla saldırı kamerada!
Kadın yazara yumruk!
Kadın yazara yumruk!
Bu kadarı da olmaz diyeceksiniz!
"Bu kadarı da olmaz" diyeceksiniz!
Denizli’de cezaevinden çıkan çifte acı haber!
Denizli'de cezaevinden çıkan çifte acı haber!
İstanbul’da kaç kilometre bisiklet yolu var?
İstanbul’da kaç kilometre bisiklet yolu var?
Kar ne zaman yağacak?
Kar ne zaman yağacak?
Görüntüler Bursa’dan! UFO’ya benzeyen...
Görüntüler Bursa'dan! UFO'ya benzeyen...
Daha Fazla Video Göster