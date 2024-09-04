Servis zulmüne karşı veli dayanışması! Taksi daha ucuz

Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri de belli oldu. Veliler, cep yakan servis ücretleri karşısında çareyi dayanışmada buldu. "Paylaşımlı taşıma " sistemini hayata geçiren veliler, dönüşümlü olarak çocuklarını okula bırakıyor. Sistemle aileler yüzde 80 tasarruf sağlıyor.