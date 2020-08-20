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Servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi
Okul servisi şoförlüğü yapabilmek için 3 Eylül’den itibaren mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. A Haber muhabiri Murat Sekban konuyla ilgili detayları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e sordu. İşte detaylar…
Okul servisi şoförlüğü yapabilmek için 3 Eylül'den itibaren mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. A Haber muhabiri Murat Sekban konuyla ilgili detayları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e sordu. İşte detaylar…