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Servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi

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Giriş: 20.08.2020 17:08
Okul servisi şoförlüğü yapabilmek için 3 Eylül’den itibaren mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. A Haber muhabiri Murat Sekban konuyla ilgili detayları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e sordu. İşte detaylar…

Okul servisi şoförlüğü yapabilmek için 3 Eylül'den itibaren mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. A Haber muhabiri Murat Sekban konuyla ilgili detayları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e sordu. İşte detaylar…

Servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi
Servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi
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