05 Eylül 2024, Perşembe
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Servis aracı ile otomobil çarpıştı! Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.