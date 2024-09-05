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Servis aracı ile otomobil çarpıştı! Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Servis aracı ile otomobil çarpıştı! Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 00:40
Sakarya’nın Geyve ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Servis aracı ile otomobil çarpıştı!
Servis aracı ile otomobil çarpıştı!
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